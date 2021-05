Aalberts groeit door chips en opleving bouw

Industrieel toeleverancier Aalberts is in de eerste vier maanden van dit jaar gegroeid, laat het bedrijf weten in een tussentijdse update. Zowel de omzet als het orderboek groeiden. Onder meer in de chipmarkt en de markt voor milieuvriendelijk bouwen liet het bedrijf goede resultaten zien. Last van tekorten aan grondstoffen heeft Aalberts nog niet.

De chipmarkt draait wereldwijd al langere tijd op volle kracht. Aalberts verwacht ook op langere termijn nog veel groeikansen hier, onder meer door ontwikkelingen op het gebied van e-mobiliteit zoals deelauto’s, investeringen in nieuwe chipfabrieken en de wereldwijde uitrol van 5G-netwerken. Niet alleen dit jaar, maar ook in de jaren erna voorziet Aalberts daarom sterke groei en daarom wil het bedrijf uitbreiden op al zijn locaties voor dit onderdeel.

Ook is er meer aandacht voor milieuvriendelijk bouwen waar Aalberts van weet te profiteren. De bouw herstelde zich snel en de distributiekanalen hebben de afgelopen tijd daarom weer meer bestellingen geplaatst. Ook zijn woningbezitters en verhuurders vaker bezig met het renoveren en verbouwen van woningen. Ook subsidieprogramma’s en de overstap naar duurzamere verwarming en koeling van woningen spelen mee.

Verder laat Aalberts weten dat de zaken op het gebied van duurzaam transport goed gaan. In de luchtvaartsector ziet het het bedrijf een klein herstel van het aantal orders en ook op het gebied van apparaten voor het tappen van dranken merkt Aalberts een voorzichtig herstel.

Al die ontwikkelingen leidden tot een omzetgroei van 15 procent op eigen kracht en een orderboek met een derde meer opdrachten erin. Aalberts wil de groei verder versnellen en gaat daarom dit jaar en de komende jaren meer investeren. Tegelijkertijd ligt een reorganisatie op schema en werkt het bedrijf ook door aan het terugdringen van de voorraden.