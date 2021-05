AEX heeft record van twintig jaar geleden verbroken

Het gaat goed op de beurzen. Je zou bijna vergeten dat we midden in een corona crisis zitten en economisch in zwaar weer. Het ene na het andere record wordt gebroken en de AEX stond onlangs gemiddeld op 700 punten. Het duurde twintig jaar en bijna zes maanden voordat het record, die 701,56 punten van toen, er dan eindelijk aan ging.

AEX stijgt, terwijl wereldeconomie klappen krijgt

Het blijft een wonderlijk fenomeen: de wereldeconomie krijgt momenteel behoorlijke klappen, terwijl de beurs elk record verbreekt. Dit heeft een aantal oorzaken. Een daarvan is dat overheden vrij goedkoop geld kunnen leven. Er is dus veel overheidssteun en door de uitgebreide coronasteunpakketten van overheden en centrale banken is er veel geld in de economie gepompt. Daarnaast is de verwachting dat als landen weer helemaal open mogen, er een inhaalslag zal plaatsvinden. Meer vraag dus.

Een andere oorzaak is dat consumenten het afgelopen jaar minder geld hebben uitgegeven. Dit heeft met name onder particulieren geleid tot een toename in het aantal beleggingen. Wereldwijd wordt er momenteel veel gespaard en na de flinke dip van vorig jaar maart moet dat geld uiteindelijk toch ergens heen. Beleggen in obligaties of sparen levert op dit moment weinig op en als alternatief is beleggen in aandelen voor sommige consumenten dan de beste optie.

Beleggen

Beleggen is niet iets waar je zomaar aan begint, al helemaal niet als je net komt kijken. Een persoonlijke beleggingscoach, zoals Evi van Lanschot, creëert overzicht in je financiële situatie en neemt veel van het werk uit handen. Het is goed om ook zelf op de hoogte te zijn van wat er speelt. Zo zijn het vooral de technologiebedrijven die het momenteel goed doen, dankzij de lockdown. Voorbeelden hiervan zijn Just Eat Takeaway, Adyen en ASML. Dergelijke bedrijven tellen tegenwoordig zwaar mee in de index.

De vorige keer dat de AEX de 700 punten bereikte, werd dat gevolgd door een crash. Of dit weer gaat gebeuren, kan niemand met zekerheid zeggen. Veel beleggers vragen zich af of ze nu wel of juist niet moeten gaan beleggen. De twijfel neemt vaak toe als beurzen flink stijgen. Een (sterke) stijging op de aandelenbeurzen is op zichzelf geen voorbode van een koersdaling. Soms kan het zo zijn dat aandelenkoersen weken, maanden of jaren achter elkaar stijgen. Het is dus lastig te voorpellen.

Niet elke koersdaling leidt tot een crisis

Als de economie weer gaat groeien en de winsten van bedrijven meestijgen, dan zijn hogere koersen uit economisch oogpunt prima te rechtvaardigen. In zo’n situatie kan de waardering van aandelen gelijk blijven en kan dat een reden zijn om als de AEX zo hoog als nu staat, juist wel in te stappen. Daarbij leidt niet elke koersdaling direct tot een crisis. Wachten op het juiste moment kan ervoor zorgen dat je als belegger nooit instapt. Misschien is er wel geen juist moment, en is het vooral belangrijk om alleen te beleggen met geld dat je niet nodig hebt. En dan is het voornamelijk een gokje wagen, wetende dat je kunt winnen en verliezen.