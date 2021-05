Belastingdienst telt recordaantal van bijna 10 miljoen aangiften

Bijna 10 miljoen Nederlanders hebben de afgelopen periode aangifte gedaan voor de inkomstenbelasting over 2020. Volgens de Belastingdienst is het niet eerder voorgekomen dat er zoveel aangiftes binnenkwamen in de periode die daarvoor is gegeven. Mensen hadden vanwege een eerdere storing op de site van de Belastingdienst een week langer de tijd voor hun aangifte.

Bij 6,8 miljoen particulieren en 1,5 miljoen ondernemers viel voor 1 maart de blauwe enveloppe op de mat, waarmee ze opgeroepen werden om aangifte te doen. Zij hadden daarvoor eigenlijk tot 1 mei de tijd. Maar de deadline werd vanwege de problemen in de eerste week van de aangifteperiode verlengd tot 8 mei. Hierdoor was er ook meer tijd om uit eigen beweging aangifte te doen, zonder dat mensen daarover een brief hadden ontvangen.

Vorig jaar kwamen tot 1 mei 9,5 miljoen aangiften binnen. Het recordaantal van dit jaar wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat mensen nu langer de tijd hadden om aangifte te doen. Volgens de fiscus kan de week extra er ook toe hebben geleid dat er wat minder uitstel is aangevraagd dan vorig jaar. Toen ging het om 3 miljoen uitstelverzoeken, dit jaar 2,9 miljoen.

Inmiddels hebben zo’n 1,9 miljoen mensen bericht van de Belastingdienst teruggekregen. De fiscus probeert ook mensen die na 8 april aangifte hebben gedaan, voor 1 juli een bericht te sturen.