Beleggersvertrouwen Duitsland naar hoogste niveau in 21 jaar

Het vertrouwen van beleggers in de Duitse economie is naar het hoogste niveau gestegen in 21 jaar. Vooral de uitrol van coronavaccins zorgt ervoor dat investeerders een positievere blik op de toekomst hebben, meldt onderzoeksinstituut ZEW.

De ZEW-graadmeter steeg in mei naar een stand van 84,4. Daarmee herstelde de index sterk van de dip een maand eerder, als gevolg van strengere coronamaatregelen die werden genomen in de grootste economie van Europa. In april werd een stand van 70,7 bereikt, nog een maand eerder stond de index op 76,6.

Duitsland heeft het vaccinatietempo de laatste weken aanzienlijk opgevoerd. Bijna een derde van de bevolking heeft een prik gehad. Met de verbeterende gezondheidsvooruitzichten groeit ook de hoop dat het land de strenge virusbeperkingen die sinds november gelden kan afbouwen. Wat ook een rol speelt bij de stijging van de ZEW-index is dat de derde coronagolf trager dan verwacht doorzet. Voor de komende zes maanden wordt dan ook een aanzienlijke economische opleving verwacht.