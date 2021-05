Britse consumenten willen geld voor apps terug van Apple

Apple wordt in Groot-Brittannië aangeklaagd omdat het techbedrijf consumenten te veel in rekening zou hebben gebracht voor gekochte apps. De eisers, aangevoerd door een hoogleraar van King’s College in Londen, menen dat de 30 procent commissie die appontwikkelaars aan Apple moeten betalen “overdadig” en “onwettelijk” is. iPhone en iPadgebruikers zouden daarom gecompenseerd moeten worden.

Volgens hoogleraar Rachael Kent, die gespecialiseerd is in de omgang tussen consumenten en digitale platformen, misbruikt Apple met de eisen aan softwarebedrijven zijn marktmacht. “Dat heeft op zijn beurt nadelige gevolgen voor Britse consumenten.” Volgens de aanklacht zijn zo’n 20 miljoen Britse Appleklanten benadeeld door Apple.

Apple laat weten dat de claim ongefundeerd is. Het bedrijf zegt juist pal te staan voor consumenten en veel waarde te hebben gecreëerd met de App Store, ook voor de Britse economie. Verder zou 84 procent van de appontwikkelaars niets betalen omdat hun apps gratis zijn. De rest kan in aanmerking komen voor een commissie van 15 procent. Apple verlaagde de tarieven onlangs voor een deel van de apps die aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De zaak komt nu Apple zich in eigen land verdedigt tegen aantijgingen van spellenmaker Epic dat Apple zijn App Store als een monopolist beheert. Volgens Epic heeft Apple te veel macht en stelt het eisen die niet terecht zijn. Ook heeft de Europese Commissie vraagtekens gesteld bij enkele bepalingen van de App Store en stelde het dat Apple zijn marktmacht misbruikt heeft om andere muziekstreamingdiensten te benadelen ten opzichte van de eigen dienst Apple Music.