Eigenaar wil deel Suezkanaal verbreden

De eigenaar en exploitant van het Suezkanaal wil het zuidelijke deel van de vaarroute verbreden. Dat maakte de voorzitter van het staatsbedrijf bekend in een toespraak op televisie. Eerder dit jaar ontstond een dagenlange blokkade in het zuidelijke deel van het Suezkanaal doordat het containerschip Ever Given overdwars vast kwam te zitten.

De 400 meter lange Ever Given bleef in maart na stormweer bij de achter- en voorsteven steken in de ondiepere zijkanten van het Egyptische kanaal. Het duurde bijna een week voordat het containerschip, met behulp van het Nederlandse Smit Salvage, weer vlot werd getrokken.

De gevolgen voor het internationale goederenvervoer waren groot. Zo’n 350 schepen moesten wachten door de blokkade. Enkele schepen voeren om via Kaap de Goede hoop. Het Suezkanaal is een belangrijke vaarroute voor internationale handel tussen AziĆ« en Europa. Dagelijks vervoeren schepen voor zo’n 10 miljard dollar aan goederen via het kanaal.

Voorzitter Osama Rabie van de Suez Canal Authority kondigde de voorgenomen verbreding aan tijdens een evenement in aanwezigheid van president Abdel Fatah al-Sisi. Daarbij werden ook andere projecten bekendgemaakt, zoals een nieuw museum en een stadion.

Egypte opende in 2015 al eens een ‘nieuw’ Suezkanaal, dat over afstand van 72 kilometer parallel liep aan het oude kanaal en het passeren van schepen moest vergemakkelijken. Ook werden bestaande delen van het kanaal dieper gemaakt. Maar met deze klus, die zo’n 7,2 miljard euro kostte, werd vooral het noordelijke deel vernieuwd.