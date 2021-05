Freelance journalisten slepen DPG Media voor de rechter

Freelance journalisten Hans Teunissen en Peter Nicolai slepen mediabedrijf DPG Media voor de rechter. De twee willen met terugwerkende kracht een rechtvaardiger tarief voor hun werkzaamheden afdwingen van de uitgever van kranten als de Volkskrant en het AD, nieuwswebsite NU.nl en radiozender QMusic, meldt vakbond NVJ.

DPG Media zou freelance journalisten aanmerkelijk minder betalen dan de ‘eigen’ journalisten. Fotojournalist Nicolai maakt in opdracht van DPG Media foto’s voor de regionale dagbladen BN DeStem en PZC. Per opdracht is hij naar eigen zeggen zo’n 2,5 uur bezig. Hij krijgt daar 42 euro voor, minder dan 17 euro bruto per uur. Ook Teunissen, die schrijft voor dagblad De Gelderlander, zou voor zijn artikelen in doorsnee 17 euro bruto per uur verdienen.

Volgens de NVJ, die het duo bijstaat, weigert het mediaconcern om met de journalisten in gesprek te gaan en is “noodgedwongen” gekozen voor een gang naar de rechter. Ook de Stichting Rechtshulp Auteurs (SRA) steunt de freelancers in hun actie.

De NVJ verwijt DPG Media onder andere dat het weinig respectvol met freelancers omgaat. “DPG Media heeft een aandeel van bijna 50 procent op de Nederlandse dagbladmarkt en heeft afgelopen jaren winsten gerealiseerd van honderden miljoenen euro’s. Alle werkenden bij DPG moeten een vergoeding ontvangen, die past bij de waarde en professionaliteit van hun werk”, stelt Thomas Bruning, secretaris van de NVJ. DPG Media doet dit vanwege cao-afspraken volgens hem wel voor journalisten in loondienst. “Maar diezelfde verantwoordelijkheid voelen zij niet voor freelancers.”

DPG Media komt op korte termijn met een inhoudelijke reactie.