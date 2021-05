Inflatie blijft hoog door dure benzine

De Nederlandse inflatie is afgelopen maand op hetzelfde hoge niveau gebleven als in maart, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Opnieuw zorgde de dure benzine daarvoor. Die was fors prijziger dan in april vorig jaar, toen de olieprijzen en dus ook de prijs die automobilisten aan de pomp betalen juist bijzonder laag waren.

Consumenten waren in april 1,9 procent meer kwijt voor dezelfde producten als een jaar eerder. Motorbrandstoffen stegen 18,3 procent in prijs ten opzichte van een jaar eerder, maar andere zaken werden juist goedkoper zoals voedsel. Onder meer groenten, fruit, brood en graanproducten zoals pasta kostten minder.

Het CBS geeft overigens al een jaar aan dat de inflatie deels geschat moet worden. Sommige diensten, zoals vliegreizen en maaltijden in restaurants, zijn niet of maar beperkt beschikbaar. Daardoor is het lastig om de invloed daarvan op de inflatie te meten. Ook hebben consumenten hun uitgavenpatroon door de crisis en de bijbehorende beperkingen veranderd. Ook dat heeft zijn weerslag op de inflatie.