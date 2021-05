Inflatievrees terug op beurzen, AEX weer onder 700 punten

Op de Europese aandelenmarkten keerde de inflatievrees dinsdag weer in volle hevigheid terug. De zorgen over een sterke stijging van het prijspeil en een oververhitting van de economie wakkerden de angst aan dat de Amerikaanse centrale bank de rente sneller dan verwacht zal moeten verhogen om de economie af te koelen. Een hogere rente is vooral ongunstig voor de aandelen van sterk groeiende techbedrijven, die hun koersen dan ook flink zagen dalen.

Ook de staalproducenten stonden onder druk door de vrees voor hogere grondstofprijzen. De snel stijgende kosten voor grondstoffen hebben de prijzen die Chinese producenten voor hun goederen rekenen in april in het snelste tempo doen oplopen sinds oktober 2017. Bij grondstoffen is wereldwijd sprake van een grote vraag en een tekort aan aanbod, wat de prijzen opdrijft en het inflatievuur verder opstookt. Fabrikanten zullen de extra kosten naar verwachting doorberekenen aan hun klanten.

De AEX-index op Beursplein 5 raakte rond het middaguur 2,4 procent kwijt op 694,83 punten. De hoofdindex dook op 4 mei ook al even onder de 700-puntengrens, maar toonde een snel herstel en tikte op 7 mei nog de hoogste koers ooit aan. De MidKap daalde 1,8 procent tot 1039,85 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 2,1 procent.

Alle 25 hoofdbedrijven op het Damrak stonden in het rood. Fintechbedrijf Ayden was de grootste verliezer met een min van 4 procent. Chipbedrijf ASMI volgde met een verlies van 3,7 procent en staalproducent ArcelorMittal zakte dik 3 procent. Chipmachinemaker ASML, chiptoeleverancier Besi en techinvesteerder Prosus verloren tot 2,8 procent.

Ook in de MidKap waren geen stijgers te bekennen. Metalenspecialist AMG stond onderaan met een verlies van ruim 4 procent. Aalberts verloor dik 2 procent na een handelsbericht. De industrieel toeleverancier zag de omzet op eigen kracht in de eerste vier maanden van dit jaar groeien. Het bedrijf liet verder weten geen serieuze problemen te ondervinden in de aanvoer van grondstoffen.

Thyssenkrupp kelderde 6 procent in Frankfurt. Het Duitse industriƫle concern schroefde zijn vooruitzichten voor het gehele boekjaar opnieuw op, maar verwacht dit jaar nog altijd verlies te lijden. In Londen was THG (plus 12,5 procent) een positieve uitschieter. De Japanse investeerder SoftBank heeft een substantieel belang genomen in het Britse e-commercebedrijf.

De euro noteerde op 1,2165 dollar, tegen 1,2169 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 64,60 dollar. Brentolie werd ook 0,5 procent goedkoper, op 67,99 dollar per vat.