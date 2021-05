Inflatiezorgen door stijgende producentenprijzen China

De snel stijgende kosten voor grondstoffen hebben de prijzen die Chinese producenten voor hun waren rekenen harder doen oplopen dan waar in doorsnee rekening mee werd gehouden. Daarmee worden de zorgen over wereldwijde inflatie verder aangewakkerd.

De producentenprijzen stegen in China in april met bijna 7 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat was het snelste tempo sinds oktober 2017, meldt het Chinese statistiekbureau. In vergelijking met een maand eerder stegen de prijzen in doorsnee met 4,4 procent. De consumentenprijzen stegen op jaarbasis met nog geen 1 procent, waar dat een maand eerder nog 0,4 procent was. Vooral de lagere prijzen voor varkensvlees dit jaar in vergelijking met een jaar eerder drukten de inflatie.

Bij grondstoffen is wereldwijd sprake van een grote vraag en een tekort aan aanbod. Dat wakkert de bezorgdheid over de inflatie over de hele wereld aan. Dit omdat China de grootste exporteur ter wereld is. Extra kosten voor fabrieken zullen naar verwachting worden doorberekend aan onder andere de detailhandel.

Volgens kenners van ING zijn de stijgende fabrieksprijzen het gevolg van een combinatie van binnenlandse en internationale factoren. Zo is er sprake van een sterke binnenlandse vraag naar grondstoffen door infrastructuur- en vastgoedprojecten in China. Ook voedt het omvangrijke plan van de Amerikaanse president Joe Biden om de infrastructuur van de Verenigde Staten aan te pakken de verwachting van hogere materiaalprijzen.

Daar komt volgens ING nog bij dat de chiptekorten de inflatie sterker laten oplopen. Naast de producten waar chips in worden verwerkt gaat het ook om simpelere producten, waarvoor bij de vervaardiging ervan chips nodig zijn. Wereldwijd kampen meerdere producenten met verstoringen door de tekorten van chips. Volgens de kenners zijn de prijzen van onder andere tv’s, wasmachines, laptops en auto’s afgelopen maand al gestegen als gevolg van de tekorten.