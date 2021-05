Recordhoeveelheid e-waste ingezameld, EU-doel nog niet gehaald

Nederlandse consumenten en bedrijven hebben in coronajaar 2020 een recordhoeveelheid elektronische apparatuur en lampen gescheiden ingeleverd voor recycling. In totaal brachten ze 125,5 miljoen kilo aan zogeheten e-waste naar de daarvoor bestemde plekken. Dat was ruim 8 procent meer dan een jaar eerder. De Europese doelstelling om 65 procent van alle apparaten te recyclen, wordt echter nog niet gehaald.

Daarvoor is “een forse extra inspanning nodig”, meldt stichting OPEN, die namens alle producenten van elektrische apparaten verantwoordelijk is voor de inzameling en recycling van elektronisch afval. Hoe ver de sector precies van het doel afzit, had de organisatie niet direct paraat. Een jaar eerder was dat 48 procent van het aantal apparaten dat in datzelfde jaar was verkocht.

Directeur Jan Vlak van stichting OPEN denkt dat de hoeveelheid ingezamelde apparatuur is toegenomen doordat “iedereen aan het opruimen en klussen sloeg”. Elektronisch afval kan inmiddels op 13.000 punten in het land worden ingeleverd.

Om het recyclingcijfer verder op te krikken, blijft de stichting campagne voeren onder de naam Wecycle.