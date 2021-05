Stevige min voor beurs Amsterdam

De beurs in Amsterdam is dinsdag met een behoorlijk verlies gesloten, waarbij de AEX-index onder de 700 punten zakte. Ook elders in Europa waren stevige minnen te zien door zorgen over een oplopende inflatie waardoor de angst werd aangewakkerd dat de Amerikaanse centrale bank de rente sneller zal verhogen om de economie af te koelen. Een hogere rente is vooral ongunstig voor sterk groeiende techbedrijven.

De AEX op Beursplein 5 sloot 2,2 procent lager op 695,94 punten. De hoofdindex dook op 4 mei ook al even onder de 700-puntengrens, maar toonde een snel herstel en tikte op 7 mei nog de hoogste koers ooit aan. De MidKap daalde 1,4 procent tot 1043,39 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 2,5 procent.

Bijna alle 25 hoofdbedrijven op het Damrak stonden in het rood. Grootste daler was chipbedrijf ASMI met een koersverlies van 5 procent. Andere flinke verliezers waren betalingsdienstverlener Adyen, olie- en gasconcern Shell en informatieleverancier RELX met minnen tot 3,6 procent. De enige stijger in de AEX was chipdienstverlener Besi met een plus van 0,7 procent.

In de MidKap waren eveneens weinig stijgers te bekennen. Fitnessketen Basic-Fit stond onderaan met een verlies van bijna 4 procent. Industrieel toeleverancier Aalberts verloor 2,7 procent na een handelsbericht. Beursintermediair Flow Traders, koffiebedrijf JDE Peet’s en biotechnoloog Galapagos vormden de uitzondering bij de middelgrote fondsen met winsten tot 2 procent.

Thyssenkrupp kelderde bijna 10 procent in Frankfurt. Het Duitse industrie- en staalconcern schroefde zijn vooruitzichten voor het gehele boekjaar opnieuw op, maar verwacht dit jaar nog altijd verlies te lijden. In Londen was THG (plus 13 procent) een positieve uitschieter. De Japanse investeerder SoftBank heeft een substantieel belang genomen in het Britse e-commercebedrijf.

De euro noteerde 1,2170 dollar, tegen 1,2169 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 65,07 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 68,43 dollar per vat.