Thyssenkrupp verhoogt verwachtingen door vraag uit China

Het Duitse industrieconcern Thyssenkrupp schroeft de verwachtingen wat betreft de winst en de omzet in het lopende boekjaar opnieuw op. Dat doet het concern na beter dan verwachte resultaten in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar, ingegeven door een grote vraag naar industriële onderdelen en componenten voor de autosector uit China.

Het concern rekent in het huidige boekjaar dat loopt tot en met september op een bedrijfswinst van enkele honderden miljoenen euro’s, voor aftrek van belastingen en rentes. Eerder dacht ThyssenKrupp quitte te kunnen spelen. Ook qua orders kijkt het industrieconcern positiever vooruit.

Onlangs bleek dat de Chinese import in april onverwacht hard is gegroeid, wat betekent dat de op een na grootste economie van de wereld weer flink op stoom komt. Wel tekenden economen eerder al op dat het herstel van de bedrijvigheid in het land weliswaar doorzette, maar door het chiptekort, wereldwijde logistieke problemen en stijgende transportprijzen wel langzamer is dan verwacht.

Topvrouw Martina Merz van Thyssenkrupp waarschuwde dat het bedrijf er nog niet is. Al voor de coronapandemie had Thyssenkrupp het moeilijk vanwege structurele problemen met zijn divisie voor staalproductie. Gesprekken over fusies met onder meer Tata Steel en Liberty Steel liepen op niets uit. Thyssenkrupp maakte vorig maand een nieuwe ontslagronde bekend waarin 750 banen verdwijnen. Die komen bovenop de duizenden banen die al verdwenen door de coronacrisis.

Thyssenkrupp sloot het tweede kwartaal van het boekjaar af met een omzet uit voortgezette activiteiten van 8,6 miljard euro. Dat was 4 procent meer dan een jaar eerder. De orders dikten met 14 procent aan tot eveneens 8,6 miljard euro. Het bedrijfsresultaat was 220 euro positief waar een jaar eerder een verlies van 279 miljoen euro werd geboekt.