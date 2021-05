ABN AMRO, Aegon en Ahold Delhaize centraal op drukke cijferdag

Op de Amsterdamse beurs komen onder andere ABN AMRO, verzekeraar Aegon en supermarktconcern Ahold Delhaize woensdag met cijfers. Daarmee is het zo’n beetje de laatste drukke cijferdag over het eerste kwartaal op Beursplein 5.

ABN AMRO heeft naar verwachting een kwartaalverlies in de boeken gezet al zal de omvang beperkt blijven. Het financiƫle concern schikte onlangs voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie (OM) omdat de bank tekortschoot bij het tegengaan van witwassen. Oud-bestuurders van de bank zijn nog steeds verdacht.

Aegon geeft mogelijk meer duidelijkheid over de door topman Lard Friese ingezette nieuwe lijn met onder meer kostenbesparingen en het afstoten van de activiteiten in verschillende regio’s. Ahold Delhaize probeert de hogere corona-omzet vast te houden nu economieĆ«n wereldwijd langzaamaan verder opengaan. Tijdens de coronacrisis kochten veel consumenten meer eten omdat de horeca gesloten was, maar ook omdat ze thuis werkten in plaats van op kantoor.

Behalve de grote blikvangers openen ook bedrijven als zorgvastgoedinvesteerder Aedifica, laadpalenfabrikant Alfen, baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis en oliedienstverlener SBM Offshore de boeken.