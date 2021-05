Boeren melden problemen met zonnepanelen

Tientallen en mogelijk honderden boeren en tuinders lijden financiële schade door problemen rond zonnepanelen. Volgens brancheorganisatie LTO Noord plaatsen steeds meer ondernemers zonnepanelen op daken van stallen en schuren. Dit vraagt van netbeheerders een grotere netaansluiting. Ook moeten zij de geproduceerde stroom afnemen. Helaas lukt dit in veel gevallen niet. Het gevolg hiervan is dat installaties niet worden aangesloten of geproduceerde stroom niet geleverd mag worden.

De afgelopen weken ontving LTO Noord tientallen berichten van gedupeerden. De organisatie noemt bijvoorbeeld een melkveehouder uit Friesland. In het afgelopen jaar heeft hij zijn netaansluiting vergroot om zo 800 zonnepanelen op het net aan te kunnen sluiten. Na het betalen van de kosten kreeg hij echter een bericht van de netbeheerder dat er geen energie meer geleverd mag worden aan het netwerk. Naar verwachting mag dat niet tot 2024.

Dit zorgt er volgens de brancheorganisatie voor dat de melkveehouder forse financiële schade lijdt. Hij is maandelijks veel geld kwijt aan de rente, afschrijving en onderhoud van de installatie, waar geen inkomsten tegenover staan.

“Dit is een heel groot probleem en valt rauw op het dak bij onze boeren en tuinders. Je zou maar veel geld hebben geïnvesteerd om bij te dragen aan verduurzaming en dan te horen krijgen dat je niks met je zonnepanelen kan”, zegt LTO Noord-bestuurder Nico Verduin. Hij roept netbeheerders op om het elektriciteitsnet uit te breiden en ervoor te zorgen dat boeren en tuinders hun stroom kwijt kunnen. “Ook willen wij dat zij de gedupeerden vergoeden”, aldus Verduin.