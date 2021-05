CNV: coronacrisis hakt er bij veel werkenden stevig in

De coronacrisis hakt er bij veel werkenden psychisch stevig in, meldt vakbond CNV op basis van een onderzoek onder 2600 eigen leden. 36 procent van de ondervraagden kampt met steeds meer werkstress naarmate de crisis langer duurt. 42 procent doet het werk met minder plezier en ruim één op de vijf (21 procent) zit tegen een burn-out aan.

Van de respondenten heeft 32 procent vaker te maken met onderlinge spanningen op de werkvloer en wordt 36 procent steeds somberder. 17 procent zegt vaker te maken te hebben met agressie van klanten, cliënten of omstanders.

Volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin dreigt de emmer bij miljoenen mensen over te lopen. “Over alle sectoren heen kampt een toenemend aantal mensen met werkstress, zowel in de publieke als de private sector. Een situatie die steeds nijpender wordt”, aldus Fortuin.

Volgens de vakbond zijn de cijfers ook verslechterd ten opzichte van oktober 2020, toen een soortgelijk onderzoek werd gedaan. Zo is het aantal mensen dat tegen een burn-out zegt te zitten, verdubbeld. “De cijfers lopen voortdurend op. Het is wat ons betreft vijf voor twaalf”, zegt Fortuin.

CNV roept werkgevers én werknemers op om alert te zijn. “Niemand heeft er iets aan als we straks allemaal gevaccineerd zijn, maar mentaal volledig uitgeput. Dan hebben we een nieuwe pandemie van burn-outs. We roepen werkgevers en werknemer op om met elkaar in gesprek te blijven. Zorg voor elkaar te dragen en gezond te blijven.”

De vakbond wil daarnaast speciale aandacht voor thuiswerkers. 60 procent van de thuiswerkers voelt zich eenzamer dan in 2020. “Maar ook de 5 miljoen mensen die niet thuis kunnen werken, verdienen aandacht. Zij staan onder hoge druk al een jaar lang in de frontlinie. Aandacht voor deze problematiek blijft nodig.”