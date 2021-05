Inflatiezorgen zetten techfondsen op Damrak flink lager

Techaandelen op de Amsterdamse beurs zijn woensdag flink lager geëindigd. Nu rentes op obligaties weer stijgen zijn schuldpapieren voor beleggers weer aantrekkelijker, ten koste van aandelen van snelgroeiende bedrijven. Daardoor eindigden in de AEX bijvoorbeeld maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, chiptoeleverancier ASMI en betalingsverwerker Adyen diep in het rood.

Winsten voor olie- en gasconcern Shell (plus 3,7 procent) en verzekeraar Aegon (plus 4,2 procent) boden wat tegenwicht waardoor het verlies voor de hoofdgraadmeter op het Damrak beperkt bleef tot 0,2 procent. De AEX eindigde op 694,76 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 1038,09 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen wonnen juist tot 0,8 procent.

Just Eat Takeaway, ASMI en Adyen tekenden verliezen op tot wel 8,1 procent. Beleggers verwerkten de veel hoger dan verwachte inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. Door hogere inflatieverwachtingen stijgt ook de rente. De Amerikaanse inflatie bedroeg in april 0,8 procent ten opzichte van de voorgaande maand. Dat is de sterkste toename van het prijspeil sinds 2009.

Shell profiteerde juist van de opgelopen olieprijzen. Aegon steeg dankzij een goed ontvangen kwartaalbericht. Kostenbesparingen bij de verzekeraar leverden de voorbije verslagperiode resultaat op, waardoor de winst hoger uitviel. Daarnaast zijn hogere rentes voor de beleggingsportefeuilles van verzekeraars goed nieuws.

Ahold Delhaize was met een plus van ruim 3 procent ook een sterke stijger. Het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Met name online deed het concern goede zaken door de pandemie en de lockdownmaatregelen.

In de MidKap raakte ABN AMRO 5,8 procent kwijt. De bank leed afgelopen kwartaal een verlies als gevolg van de megaschikking vanwege tekortkomingen bij het tegengaan van witwassen. Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis maakte bij zijn kwartaalcijfers indruk met een goed gevuld orderboek en steeg 5,7 procent. Volgens analisten van ING maakt het bedrijf ook een goede kans op een groot baggerproject in het Suezkanaal. Laadpalenfabrikant Alfen wist de kwartaalwinst flink op te voeren en werd ruim 2 procent hoger gezet.

In Frankfurt dikte Commerzbank bijna 9 procent aan. De Duitse bank boekte tegen de verwachting in toch winst in het eerste kwartaal en schroefde zijn vooruitzichten op. Ubisoft werd in Parijs 11 procent minder waard na een winstalarm van de Franse ontwikkelaar van computergames.

De euro was 1,2071 dollar waard, tegenover 1,2170 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent duurder op 66,16 dollar. Brentolie kostte ook 1,3 procent meer, op 69,44 dollar per vat.