Krimp Britse economie in eerste kwartaal valt mee

De Britse economie kreeg in het eerste kwartaal uiteindelijk niet zo’n sterke klap van de coronacrisis als alom werd gevreesd. In maart was alweer sprake van een vrij sterke groei vergeleken met de maand ervoor. Daarbij profiteerde het Verenigd Koninkrijk ervan dat er aan het eind van die maand al enkele coronamaatregelen versoepeld konden worden. Ook ging het weer wat beter met de bouw.

Bezien over het hele eerste kwartaal kromp de Britse economie met 1,5 procent. Het Britse statistiekbureau kwam ook met nieuwe maandcijfers. In maart trok de economie met 2,1 procent aan, waarmee de verwachtingen van economen werden overtroffen.

“Ondanks een moeilijke start van dit jaar is de economische groei in maart een veelbelovend teken”, zegt de Britse minister van FinanciĆ«n, Rishi Sunak. “Terwijl we de economie voorzichtig heropenen, zal ik alle nodige maatregelen blijven nemen om ons herstel te ondersteunen.”

De Britse centrale bank zei onlangs al te verwachten dat de op vier na grootste economie ter wereld waarschijnlijk snel kan herstellen. Vorig jaar kelderde het Britse bruto binnenlands product (bbp) nog met bijna 10 procent, wat de sterkste neergang in meer dan drie eeuwen was. Daarmee behoorde het Verenigd Koninkrijk tot de zwaarst getroffen landen in Europa. Voor dit jaar houdt de Bank of England evenwel rekening met meer dan 7 procent groei. Dat zou de sterkste groei zijn sinds de Tweede Wereldoorlog.