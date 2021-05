Nederlandse staat krijgt geen geld meer toe op leningen

De rente op Nederlandse tienjarige staatsleningen komt voor het eerst sinds ruim een jaar weer boven de nul uit. Lange tijd betaalde de Staat over leningen geen rente, maar kreeg ze juist geld toe omdat de staatsobligaties tot de veiligst mogelijke beleggingen werden gerekend.

De rente op tienjaars schuldpapier van de Nederlandse overheid was woensdag rond 17.00 uur gestegen tot ruim 0,02 procent. Het is voor het eerst sinds maart 2020 dat de rentes weer boven de 0 procent uitkomen. Destijds sloeg de paniek op financiƫle markten toe over de economische gevolgen van de coronapandemie, wat de rentes stevig opdreef. Die kortstondige piek werd snel de kop ingedrukt doordat de Europese Centrale Bank (ECB) nog meer geld in de economie begon te pompen dan voorheen. Voor die crisismaand lagen de Nederlandse rentes al sinds juni 2019 onder de nul.

De rentes op de kapitaalmarkten stijgen al een tijd omdat de inflatie naar verwachting hard oploopt. Dat is goed nieuws voor pensioenfondsen. Zij hoeven daardoor minder geld in kas te houden om hun dekkingsgraad, de mate waarin ze kunnen voldoen aan hun verplichtingen, op peil te houden.

De Nederlandse overheid is naar verwachting juist duurder uit op de kapitaalmarkten, waar ze dit jaar naar verwachting 55 miljard euro moet lenen, onder andere om steunpakketten tegen de coronacrisis te financieren. Ook huizenkopers ondervinden mogelijk de nadelen. Vergelijkingssite rente.nl waarschuwde onlangs dat hypotheekrentes dit jaar waarschijnlijk weer zullen stijgen. Na de grootscheepse stimuleringsmaatregelen van centrale banken daalden de tarieven juist tot telkens tot nieuwe laagterecords.