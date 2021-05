Pinbetalingen bij boekenwinkels en kledingzaken sterk gestegen

Door de versoepeling van de coronamaatregelen werd in april vaker gepind dan in maart. Omdat niet-essentiële winkels weer klanten mochten ontvangen was met name een sterke stijging te zien van de pinbetalingen in kledingwinkels, boeken- en tijdschriftenzaken en speelgoed-, hobby- en sportwinkels, aldus de Betaalvereniging Nederland.

Er werd vorige maand 2,6 procent vaker gepind dan in maart en 7,6 procent vaker dan in april 2020. Vorig jaar april was een buitengewoon slechte pinmaand, middenin de eerste lockdown. Ten opzichte van april 2019, vóór corona, werd er nog steeds 3,6 procent minder vaak gepind. Het dieptepunt tot nu toe voor het aantal pinbetalingen tijdens de coronacrisis was afgelopen februari; toen werd er ruim 30 procent minder vaak gepind dan een jaar eerder.

In kledingwinkels, boeken- en tijdschriftenwinkels en speelgoed-, hobby- en sportwinkels steeg het aantal pinbetalingen met respectievelijk 50, 45 en 40 procent ten opzichte van een maand eerder. In vergelijking met april 2019 blijven de aantallen echter fors lager.

De gepinde bedragen stegen in april over de gehele linie ten opzichte van de voorgaande maand (plus 5,7 procent), het voorgaande jaar (plus 16,2 procent) en twee jaar geleden (plus 7,4 procent). Opvallende stijgers voor de omzet in april ten opzichte van 2019 zijn juweliers en opticiens, planten- en dierenwinkels en voeding- en genotswinkels. Dat wordt wellicht mede veroorzaakt door de reisbeperkingen, waardoor veel mensen tijdens de lentevakanties thuisbleven en zichzelf in eigen land verwenden, aldus de Betaalvereniging.

Verder lijken in april veel mensen alvast een voorschot te hebben genomen op een versoepeling van de reisbeperkingen. Het aantal pinbetalingen in de reisbranche steeg met 55 procent ten opzichte van maart en met 330 procent ten opzichte van april vorig jaar.