T-Mobile groeit ondanks tegenslag door corona

Telecomconcern T-Mobile Nederland heeft in de eerste drie maanden van dit jaar meer omzet en winst geboekt dan een jaar eerder en meer klanten aan zich gebonden. Dat terwijl de winkels van het bedrijf een groot deel van die periode dicht waren en er ten opzichte van vorig jaar nauwelijks roaminginkomsten waren. Door de coronamaatregelen zijn er namelijk veel minder toeristen.

T-Mobile voegde bij al zijn merken, naast T-Mobile zijn ook Tele2, Ben en Simpel van het bedrijf, 12.000 mobiele abonnees toe. Voor topman Søren Abildgaard des te meer reden voor tevredenheid omdat er bij de samenvoeging van de computersystemen van T-Mobile en Tele2 18.000 niet-actieve klanten werden geschrapt. Volgens Abildgaard is dat ook te danken aan de inzet van het personeel. Zo bezorgden de winkelmedewerkers bestelde telefoons thuis.

Ook op het gebied van glasvezelaansluitingen steeg het aantal klanten van T-Mobile. Van de tot nu toe 130.000 huishoudens die volgens planning ontsloten zouden worden, heeft nu ruim de helft de mogelijkheid om het snelle vaste internet van T-Mobile af te nemen. Hoeveel klanten T-Mobile precies heeft, maakt het telecombedrijf uit concurrentieoverwegingen niet bekend. “Maar de interesse was groter dan verwacht”, aldus Abildgaard.

Door een samenwerking met Open Dutch Fiber wil T-Mobile versneld glasvezel beschikbaar maken voor 1 miljoen huishoudens. Abildgaard verwacht daarvan een flinke groei. “We bieden sneller internet aan dan de competitie voor een lagere prijs.” De Deen ziet daarmee dan ook een kans om het ‘duopolie’ van KPN en VodafoneZiggo te doorbreken. “Ze gooien allebei de prijzen per 1 juli omhoog en dat gebeurt jaarlijks, net zoals kerst elk jaar in december valt”, zegt Abildgaard. “Dat is een teken dat er te weinig concurrentie is.”