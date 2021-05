Uber geeft korting op ritten naar vaccinatiecentrum

Uber biedt vanaf woensdag korting aan voor klanten die via het taxiplatform in Nederland ritten boeken naar en van coronavaccinatiecentra. Het technologiebedrijf doneert daarnaast gratis taxiritten ter waarde van 100.000 euro aan het Rode Kruis.

Mensen die naar een vaccinatiecentrum rijden met een Uber-taxi kunnen op maximaal twee ritten een korting krijgen van 25 procent. Ze kunnen een kortingscode invullen voor het gebied rond bekende vaccinatielocaties. Het techbedrijf gaat overigens niet controleren of reizigers ook daadwerkelijk een prik hebben gehaald, of toevallig met korting naar een bestemming in de buurt konden.

Bij de donatie aan het Rode Kruis hoort ook een samenwerking met Uber. De hulporganisatie krijgt ook het boekingsplatform van Uber ter beschikking gesteld, zodat de ritten van en naar vaccinatielocaties van de GGD goed geregeld kunnen worden.

Vrijwilligers van het Rode Kruis helpen al langer met het vervoer naar vaccinatiecentra. Hulpbehoevenden, zoals kwetsbare ouderen die niet zelfstandig kunnen reizen, worden door de organisatie naar de locatie gebracht waar ze een inenting krijgen en ook weer thuisgebracht.