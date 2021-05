Vakcentrale: werknemer moet nooit gedwongen worden tot coronatest

Werknemers mogen zich nooit gedwongen voelen om een coronatest af te nemen, ook niet als hun baas daar op aandringt. De lichamelijke integriteit is daarvoor te belangrijk, betoogt de Vakcentrale voor Professionals (VCP). De koepel van vakorganisaties voor onder andere de politie, ambtenaren en zorgmedewerkers zegt desondanks signalen te krijgen dat werkgevers personeel dwingt een test te doen.

“Wij horen dat werkgevers testen op de werkvloer introduceren”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. Volgens hem schermen werkgevers te gemakkelijk met juridische begrippen die hun de mogelijkheid moet geven coronatests af te dwingen omwille van de veiligheid op de werkvloer. “Maar die zijn daar helemaal niet voor bedoeld.”

De Tweede Kamer nam dinsdag een tijdelijke wet aan die toegangstesten mogelijk maakt. De VCP benadrukt dat daarin is geregeld dat werknemers nooit verplicht zijn een test af te leggen. “De norm is simpelweg dat je werknemers daar niet toe kunt verplichten, onder meer omdat de lichamelijke integriteit te zwaar weegt en er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie”, aldus de vakcentrale. Werkgevers moeten zich wat de VCP betreft beperken tot minder verregaande maatregelen om besmettingen tegen te gaan, zoals afstand houden en handen wassen. Daarnaast zullen veel werknemers vrijwillig een coronatest doen, zo is de verwachting.

De VCP pleit ervoor om werknemers binnen het cao-overleg veel meer te betrekken bij het afbakenen van de normen rond coronamaatregelen op de werkvloer. Naast coronatests denkt de vakcentrale daarbij aan afspraken rond vaccinaties en het gebruik van ‘coronapaspoorten’ voor personeel dat veel reist.