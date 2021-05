Waarom Virtual Reality een echte must is voor de zakelijke markt

Tegenwoordig wordt Virtual Reality vooral gezien als iets dat voor entertainment-gerelateerde doeleinden wordt gebruikt, maar hoe zit het eigenlijk met het inzetten van VR in de zakelijke markt? In deze blog leggen we uit wat VR is, hoe het wordt ingezet en hoe je deze innovatieve techniek effectief kunt inzetten voor zakelijk gebruik.

VR: wat is het nou eigenlijk?

VR staat voor virtual reality en is een computertechniek die je laat lijken alsof je in een compleet andere werkelijkheid bent. Door een speciale VR-bril op te zetten wordt de zichtbare werkelijkheid vervangen met een computer gegenereerde wereld. Deze bril bevat namelijk een beeldscherm en sluit je zicht op de buitenwereld compleet af. Bij sommige brillen krijgen beide ogen ieder een beeld die net iets van elkaar verschilt, waardoor je diepte in de virtuele omgeving waarneemt.

Personaliseer je virtuele ervaring met bedrukte VR-brillen

Deze VR-brillen zijn over het algemeen vrij duur, maar er is een goedkoper alternatief. Er zijn VR-brillen waar geen ingebouwd scherm in zit, maar waar je een mobiele telefoon in kan zetten die de virtuele werkelijkheid projecteert. Deze VR-brillen zijn een stuk goedkoper, makkelijker mee te nemen en daarnaast is het ook nog eens mogelijk om zo’n bril te personaliseren. Als particulier kun je gadgets bedrukken met een leuk printje en zakelijk kun je vr-brillen bedrukken met een bedrijfslogo of reclameboodschap.

Het leuke aan zo’n bril is, dat wanneer je je hoofd beweegt, het zicht meebeweegt waardoor deze ervaring nóg realistischer wordt. Naast het meebewegen van het beeld kan het realisme van deze ervaringen nog meer vergroot worden door het toevoegen van andere zintuigen. Zo kun je het geluid in deze virtuele werkelijkheid ontvangen door een bijpassende koptelefoon of kan deze virtual reality-ervaring zich afspelen in een speciale ruimte waar geur en wind aanwezig zijn.

Veelvoorkomend gebruik van VR-ervaringen

Een virtuele werkelijkheid kan lijken op de werkelijke wereld, maar het kan ook een fictieve omgeving zijn. Virtuele werkelijkheden die lijken op de wereld zoals wij hem kennen, worden vaak gebruikt voor simulaties die levensechte situaties nabootsen, zoals een operatie voor een arts in training. Daarnaast kunnen ze gebruikt worden voor virtuele rondleidingen in virtuele trekpleisters over de hele wereld, zonder dat je daarheen hoeft te reizen en je tussen de drukke menigtes hoeft te manoeuvreren. De fictieve werkelijkheden worden vaak gebruikt bij entertainment-gerelateerde doelen. Zo kun je films beleven alsof je er zelf midden in zit.

Stimuleer je personeel of reclameboodschap met virtual reality

Naast deze doelen kun je virtual reality ook inzetten voor zakelijk gebruik. VR kun je als organisatie gebruiken als training voor nieuw personeel door ze levensechte situaties te laten meemaken in de virtuele werkelijkheid, of geef je vernieuwende demo’s en presentaties aan klanten of stakeholders in een interactieve wereld. Zoals eerder besproken zijn deze mogelijkheden eenvoudig te realiseren door een VR-bril die aangesloten is op het beeldscherm van je mobiele telefoon. Deze VR-brillen kunnen tevens bedrukt worden met een bedrijfslogo of een reclameboodschap zodat de klanten of stakeholders in de realiteit ook geconfronteerd worden met je merk of bedrijf.

Virtual Reality wordt vaak gezien als iets dat enkel voor particulier gebruik wordt ingezet, maar het is ook aantrekkelijk voor de zakelijke markt. Met een bedrukt VR-brilletje kun je als organisatie op een effectieve manier je personeel trainen of op een innovatieve manier kennis overbrengen naar stakeholders. Daarnaast kunnen deze bedrukte gadgets ook nog voor persoonlijk gebruikt worden ingezet door de werknemers en klanten wanneer zij een leuke VR-ondersteunde video tegenkomen. Kortom: Virtual Reality is een echte must voor de zakelijke markt.