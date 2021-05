Amazon geeft gevaccineerde sollicitanten een bonus

Nieuwe personeelsleden van Amazon die gevaccineerd zijn en daar bewijs van overleggen, krijgen een extraatje van 100 dollar. Dat heeft de grootste webwinkel ter wereld bekendgemaakt. De komende tijd wil Amazon 75.000 mensen aannemen in de distributiecentra en als bezorger.

Amazon is niet het enige bedrijf dat een vaccinatiebonus geeft. Onder meer winkelketens als Dollar General, Kroger en Target hebben in de Verenigde Staten al extraatjes in het vooruitzicht gesteld voor personeel dat zich laat vaccineren. Daarmee hopen de bedrijven zich interessanter te maken voor personeel nu veel Amerikaanse bedrijven op zoek zijn naar nieuwe werknemers.

Amazon biedt ook een bonus van maximaal 1000 dollar voor iedereen die bij het bedrijf komt werken. Het techbedrijf gooide bovendien de lonen voor nieuwe werknemers omhoog.