McDonald’s verhoogt lonen in VS om personeel te paaien

Fastfoodketen McDonald’s verhoogt het minimumloon van medewerkers in de Verenigde Staten. Daarmee wil de keten niet alleen personeel tevreden houden, maar ook nieuwe medewerkers lokken met het oog op de krapte op de arbeidsmarkt. De verhoging geldt alleen voor de werknemers in de 650 eigen restaurants. Franchisenemers van de keten gaan zelf over de arbeidsvoorwaarden.

De minimumlonen gaan met ongeveer 10 procent omhoog. Daarmee geldt voor de laagste medewerkers een instapniveau van 11 tot 17 dollar per uur afhankelijk van de locatie. Managers ontvangen minstens 15 tot 20 dollar per uur.

De stap van McDonald’s volgt kort op een soortgelijke aankondiging door Chipotle Mexican Grill. Met name restaurants in de VS kampen met grote personeelstekorten. Zeker nu economie├źn steeds meer opengaan en er meer personeel nodig is.

Ook voor de crisis bestond er een grote vraag naar personeel in de voedingsindustrie. Door de crisis zijn de tekorten alleen maar toegenomen. McDonald’s wil in de komende drie maanden 10.000 nieuwe personeelsleden werven.

De Amerikaanse president Joe Biden zou graag zien dat de minimumlonen in de VS worden verhoogd naar 15 dollar per uur. McDonald’s denkt dat het gemiddelde uurloon van het bedrijf in 2024 op 15 dollar per uur zal liggen.