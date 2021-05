Olielevering via pijplijn VS weer hersteld

De olieleveringen via een belangrijke pijplijn in de Verenigde Staten zijn weer op het normale niveau. Colonial Pipeline herstartte de oliepijplijn woensdagmiddag Amerikaanse tijd voorzichtig. De lijn, die goed is voor bijna de helft van alle leveringen van olie, diesel en kerosine naar de Amerikaanse oostkust, lag bijna een week stil nadat hackers Colonial met gijzelingssoftware hadden aangevallen.

Volgens de Amerikaanse president Joe Biden duurt het nog enkele dagen voordat de olieproducten overal weer volop beschikbaar zijn. De afgelopen dagen kwamen steeds meer tankstations in staten als Virginia en North Carolina zonder brandstoffen te zitten. Door de verhalen over benzinetekorten gingen Amerikanen bovendien brandstof hamsteren.

Biden herhaalde verder dat de VS geloven dat de hackers die Colonial aanvielen uit Rusland kwamen. Volgens de Amerikaanse leider betekent dat niet dat de Russische overheid erachter zit. Hij wil het probleem van hackers wel met zijn Russische evenknie Vladimir Poetin bespreken.

Ook wil Biden meer aandacht voor cybercriminaliteit en de beveiliging van belangrijke infrastructuur. Hij riep de Amerikaanse senaat dan ook op om enkele benoemingen op het gebied van cyberveiligheid snel goed te keuren.