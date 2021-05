Prijs bitcoin zakt weer tot onder de 50.000 dollar

De prijs van bitcoin is donderdagmiddag onder het niveau van 50.000 dollar gezakt. De waarde van de digitale munt kreeg een tik te verwerken na opmerkingen van Tesla-baas Elon Musk. Die noemde het energieverbruik voor het minen van de munt krankzinnig. Ook de mogelijkheid om met bitcoins een auto van Tesla aan te schaffen werd geschrapt.

Musk plaatste op Twitter een grafiek van de universiteit van Cambridge waaruit blijkt dat het energieverbruik voor het vervaardigen van bitcoin dit jaar omhoog is geschoten. Het is de tweede dag op rij dat hij het minen van crypto’s bekritiseert voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Het minen van de token zou 66 keer meer elektriciteit verbruiken dan eind 2015.

De ommekeer van Musk, die te boek staat als een van de grootste liefhebbers van digitale valuta, verraste beleggers en deed de prijzen voor de munten over de hele breedte kelderen. Op donderdagmiddag zakte bitcoin tot onder de grens van 50.000 dollar, wat een daling van 10 procent betekende in een etmaal. Ook ether en dogecoin zakten in waarde. Fondsen gelieerd aan crypto’s zoals handelsplatform Coinbase lijken donderdag op Wall Street ook aan waarde in te moeten leveren.

Eerder werd bekend dat Tesla een investering van 1,5 miljard dollar had gedaan in bitcoins. Dat heeft er mede toe bijgedragen dat de prijs voor de munt door het dak ging. Tesla gaat zijn bitcoins niet verkopen, maar kijkt wel naar andere cryptomunten die minder fossiele energiebronnen verbruiken. Musk zei te blijven geloven in de toekomst van digitale valuta.