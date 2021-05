Tesla-baas Elon Musk zet cryptobedrijven lager op Wall Street

Tesla-baas Elon Musk heeft niet alleen de koers van de bitcoin flink doen kelderen, cryptobedrijven op Wall Street leverden donderdag ook aan beurswaarde in. De bekende ondernemer noemde het energieverbruik voor het minen van de digitale munt krankzinnig. Ook de mogelijkheid om met bitcoins een auto van Tesla aan te schaffen is geschrapt.

Beleggers zetten Coinbase, het grootste Amerikaanse handelsplatform voor digitale valuta’s, daarop ongeveer 2 procent lager. Branchegenoten als Marathon Digital, Riot Blockchain en MicroStrategy gingen in de eerste handelsminuten tot bijna 4 procent omlaag. De waarde van de bitcoin zakte al meer dan een tiende tot zo’n 50.000 dollar. Alleen het aandeel van Tesla zelf lijkt door alle ophef niet echt geraakt. De fabrikant van elektrische auto’s kreeg er op de beurzen in New York een kleine 2 procent bij.

De Amerikaanse beurzen gingen over de gehele linie omhoog na cijfers over het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten. Die pakten beter uit dan economen in doorsnee hadden verwacht. De vraag naar werknemers bij Amerikaanse bedrijven neemt toe nu het openbare leven in de VS steeds meer van het slot kan door vorderingen met de vaccinatiecampagnes. De Dow-Jonesindex steeg 0,6 procent tot 33.785 punten. De brede S&P 500 noteerde kort na de openingsbel 0,8 procent in de plus op 4096 punten en techbeurs Nasdaq ging 1,3 procent omhoog tot 13.201 punten.

Verder was er aandacht voor Boeing, dat bijna 2 procent won. De vliegtuigfabrikant heeft speciale servicebulletins uitgegeven voor zijn probleemtoestel 737 MAX. Daarin staan instructies voor het repareren van elektronische problemen die tientallen nieuwe toestellen al meer dan een maand aan de grond houden. Sommige componenten in de cockpit van de vliegtuigen zijn niet goed geaard. Het gaat om een belangrijke stap voor het oplossen van het euvel.

Het Chinese webwinkelconcern Alibaba (min 2,7 procent) heeft voor het eerst sinds 2012 een kwartaal met nettoverlies afgesloten. De in New York genoteerde onderneming kampte namelijk met een miljardenboete die werd opgelegd door de Chinese autoriteiten voor monopoliepraktijken.

Ook Google weet door een boete de aandacht op zich gericht. Het techconcern heeft in ItaliĆ« een boete van meer dan 100 miljoen euro gekregen vanwege misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens de Italiaanse karteltoezichthouder sloot Google een rivaliserende app voor diensten bij het opladen van elektrische auto’s uit. Beleggers lieten zich niet afschrikken door de geldstraf en het aandeel van moederbedrijf Alphabet ging in de vroege handel ruim 1 procent omhoog.

De euro was 1,2088 dollar waard, tegenover 1,2071 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde dik 3 procent tot 63,99 dollar. Brentolie kostte bijna 3 procent minder op 67,29 dollar per vat.