Tesla stopt met Bitcoin als betaalmiddel voor auto’s

Tesla-topman Elon Musk laat weten dat zijn bedrijf niet langer de cryptomunt Bitcoin aanneemt als betaalmiddel voor auto’s. Musk meldt dat Tesla bezorgd is over het gebruik van fossiele brandstoffen bij het delven van de digitale munt.

Musk zegt dat hij gelooft dat cryptovaluta een goed idee is met een veelbelovende toekomst, maar dit mag volgens hem niet ten koste gaan van het milieu. Tesla maakte nog niet lang gebruik van Bitcoin als betaalmiddel. Op 24 maart 2021 kondigde Musk aan dat het mogelijk zou worden. Dit was alleen nog in de Verenigde Staten het geval.

Het bedrijf zal haar Bitcoins niet verkopen. Tesla wil het geld gebruiken voor transacties wanneer het delven van de munten met meer duurzame energiebronnen kan. Het bedrijf kijkt wel naar andere cryptomunten die minder fossiele energiebronnen verbruiken.

De munt Bitcoin werkt op basis van de blockchain, een soort collectief logboek waarin alle deelnemers samen alle transacties bijhouden. Dat register wordt om de tien minuten aangevuld met een nieuwe ‘bladzijde’ met de laatste veranderingen. Om elke aanvulling veilig te verwerken, moet een complexe wiskundige formule worden opgelost. Wereldwijd staan speciale computersystemen daar de hele dag door op te puzzelen. Dat heet minen of delven. Wie de formule oplost, wordt beloond in Bitcoin.