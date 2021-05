AEX veert licht op na afnemende rentevrees

De Amsterdamse beurs is vrijdag wat opgeveerd na de flinke koersverliezen eerder deze week. De angst voor een hogere rente, die de markten in de greep hield, nam af na kalmerende woorden van bestuurders van de Amerikaanse centrale bank. Volgens de centralebankiers is de hoge inflatie in de Verenigde Staten slechts een tijdelijk fenomeen dat wordt veroorzaakt door de schaarste aan bepaalde producten door de herstart van de economie na de coronacrisis.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent in de plus op 696,64 punten. De hoofdindex koerst desondanks af op een weekverlies van zo’n 3 procent. Een forse stijging van het algemene prijspeil in de VS joeg beleggers deze week schrik aan. De hoge inflatie wakkerde op haar beurt de angst aan dat de Amerikaanse Federal Reserve sneller dan verwacht de rente zal gaan verhogen, maar volgens verschillende Fed-bestuurders is dat niet aan de orde. De MidKap klom 0,1 procent tot 1036,68 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,6 procent.

Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield voerde de stijgers in de AEX aan met een plus van dik 2 procent. Ook de chipbedrijven werden opgepikt na de recente koersdruk in de sector. ASMI, ASML en Besi wonnen tot 0,9 procent. Staalproducent ArcelorMittal, fintechbedrijf Adyen en techinvesteerder Prosus waren de grootste dalers met verliezen tot 1,3 procent.

In de MidKap ging fitnessketen Basic-Fit aan kop met een plus van 1,8 procent. Baggeraar Boskalis (min 2,2 procent) en roestvrijstaalmaker Aperam (min 0,6 procent) noteerden ex dividend. Pharming zette de daling voort met een verlies van 1,1 procent. De biotechnoloog zag een dag eerder al bijna 10 procent aan beurswaarde verdampen na tegenvallende kwartaalresultaten.

In Londen klom Sage Group dik 3 procent dankzij beter dan verwachte halfjaarcijfers van de Britse maker van bedrijfssoftware. Ook ging de aandacht uit naar de autobouwers. Volgens onderzoeks- en adviesbureau AlixPartners loopt de wereldwijde autosector dit jaar naar schatting 110 miljard dollar aan omzet mis door het chiptekort waar autofabrikanten mee worstelen. De Duitse automakers BMW, Daimler en Volkswagen lieten desondanks kleine koerswinsten zien.

De euro was 1,2110 dollar waard, tegen 1,2068 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 63,87 dollar. De olieleveringen via een belangrijke pijplijn in de VS zijn weer op het normale niveau. De pijplijn lag bijna een week stil nadat hackers Colonial Pipeline met gijzelsoftware hadden aangevallen. Brentolie kostte een fractie minder op 67,03 dollar per vat.