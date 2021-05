Amazon wil 10.000 extra mensen aannemen in Verenigd Koninkrijk

Webwinkelconcern Amazon wil 10.000 extra mensen aannemen in het Verenigd Koninkrijk. Door de coronapandemie heeft het Amerikaanse bedrijf het de laatste tijd veel drukker dan normaal. Deze aankondiging lijkt erop te wijzen dat Amazon ervan uitgaat dat consumenten ook na de pandemie massaal zullen doorgaan met online shoppen.

Onder meer op de kantoren in Londen, Manchester, Edinburgh en Cambridge denkt Amazon meer personeel nodig te hebben. Ook zouden er werknemers aan de slag kunnen bij Amazon Web Services en de operationele organisatie. Door de aankondiging zal het Britse personeelsbestand van Amazon tegen het einde van 2021 op 55.000 uitkomen.

Het concern breidt de laatste tijd snel uit. Amazon nam wereldwijd vorig jaar zo’n 500.000 mensen in dienst, waardoor het totale personeelsbestand eind maart op 1,3 miljoen kwam. En daar blijft het niet bij. Donderdag zei Amazon al nog 75.000 nieuwe bezorgers en distributiecentrummedewerkers nodig te hebben in Noord-Amerika. Ook werd daar toen bekendgemaakt dat personeelsleden van Amazon die gevaccineerd zijn en daar een bewijs van overleggen, een extraatje van 100 dollar krijgen.

Amazon is niet het enige Amerikaanse bedrijf dat een vaccinatiebonus geeft. Onder meer winkelketens als Dollar General, Kroger en Target hebben in de Verenigde Staten al extraatjes in het vooruitzicht gesteld voor personeel dat zich laat vaccineren. Daarmee hopen de bedrijven zich interessanter te maken voor personeel nu veel Amerikaanse bedrijven op zoek zijn naar nieuwe werknemers. Amazon biedt ook een bonus van maximaal 1000 dollar voor iedereen die bij het bedrijf komt werken. Het techbedrijf verhoogde bovendien de lonen voor nieuwe werknemers.