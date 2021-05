Britten terughoudend met uitbreiden ‘groene reislijst’

Het Verenigd Koninkrijk zal terughoudend zijn met het uitbreiden van de groene lijst van landen waar mensen naartoe mogen reizen, zonder dat ze bij terugkomst in quarantaine hoeven. Premier Boris Johnson zegt de lijst niet te snel uit te willen breiden vanwege het risico op nieuwe coronavarianten.

“Ik verwacht niet dat we de lijst snel zullen uitbreiden. Daarbij zullen we inderdaad in de nabije toekomst een zeer, zeer streng grensregime handhaven”, vertelde Johnson tijden een persbijeenkomst.

Johnson sprak eerder zijn zorgen uit over de Indiase virusmutatie die in het Verenigd Koninkrijk op is gedoken. Hij maakte ook bekend dat tweede vaccinaties eerder zullen worden toegediend. De plannen om geplande versoepelingen door te voeren zouden kunnen worden uitgesteld.