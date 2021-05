Chauffeurs gaan opnieuw staken voor meer loon

Vrachtwagenchauffeurs gaan vrijdag opnieuw staken voor een betere cao. De acties van vakbonden FNV en CNV vinden plaats in Nieuwegein bij XPO Logistics en in Geldermalsen bij een distributiecentrum van Albert Heijn. Aan de staking kunnen echter ook chauffeurs van andere bedrijven meedoen.

Eerder staakten chauffeurs ook al om een betere cao beroepsgoederenvervoer af te dwingen. Dat gebeurde onder meer bij distributiecentra van Albert Heijn en UPS en er was een landelijke stakingsdag met enkele honderden chauffeurs. Ze willen onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent en een verplichte standkachel in elke vrachtwagen. Dat is een gecombineerde verwarming en airco die ook werkt als de motor van de truck niet draait.

Onder de cao beroepsgoederenvervoer vallen internationaal vrachtvervoer, binnenlands vervoer, verhuizers, bestuurders van vuilniswagens, maar ook pakketbezorgers en zelfs bestuurders van kraanwagens. In totaal zijn dat ruim 150.000 mensen, waaronder 90.000 chauffeurs.

De staking van vrijdag is wat de bonden betreft niet de laatste als de werkgevers niet toegeven. Er staan meerdere vergelijkbare acties gepland en de bereidheid om het werk neer te leggen groeit, volgens FNV-bestuurder Willem Dijkhuizen. De werkgevers menen dat de bonden terug moeten keren naar de onderhandelingstafel en dat staken geen oplossing biedt voor het conflict.