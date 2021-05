FNV: Tata moet af van kolen en produceren op waterstof

Staalproducent Tata Steel moet binnen vijf jaar af van de productie op steenkool. De hoogovens en een groot deel van de andere installaties kunnen ook draaien op groene stroom en aardgas, waarbij de CO2-uitstoot wordt afgevangen en opgeslagen. Op iets langere termijn kan Tata Steel overstappen op waterstof als brandstof voor zijn installaties, vindt vakbond FNV. Die presenteert vrijdag een plan voor de vergroening van het staalbedrijf.

Met het plan wil FNV op korte termijn de uitstoot van CO2 en ook fijnstof aanpakken. Daarmee is de overlast voor de omgeving binnen vijf jaar “voor het overgrote deel verleden tijd”, aldus bondsbestuurder Roel Berghuis. Bovendien zouden er geen banen geschrapt hoeven te worden bij Tata.

Het plan gaat uit van een investering van 1,4 miljard euro voor de vergroening. De bond verwacht niet dat het Indiase moederbedrijf dat nog uit wil geven aan het voormalige Hoogovens, nu de staalfabriek in IJmuiden te koop staat. “‘En daarom is de steun van de overheid hard nodig. De subsidie die nu naar CO2-opslag gaat, moet wat ons betreft ook kunnen worden in gezet in echte, structurele CO2-vermindering zoals wij die in ons plan benoemen.”

Er werken zo’n 9000 mensen bij Tata Steel in IJmuiden. Daarnaast zijn er zo’n 30.000 werknemers bij toeleveranciers voor hun baan afhankelijk van het staalbedrijf.