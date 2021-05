‘Grootste chipconcern steekt meer geld in VS, komt niet naar EU’

’s Werelds grootste chipproducent Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) denkt erover om tientallen miljarden dollars extra te steken in hypermoderne chipfabrieken in de Amerikaanse staat Arizona. Tegelijkertijd ziet het ernaar uit dat er voorlopig geen grote Europese chipfabriek komt van de belangrijke toeleverancier van bijvoorbeeld Apple en autofabrikanten, meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.

De Taiwanezen kondigen eerder al aan zo’n 10 miljard tot 12 miljard dollar uit te trekken voor een nieuwe locatie in Phoenix, Arizona. Maar dit wordt waarschijnlijk de eerste van mogelijk wel zes nieuwe fabrieken daar, aldus de bronnen van Reuters. Daarbij zou het mogelijk ook gaan om een meer geavanceerde 3-nanometerfabriek. Die zou wel 23 miljard tot 25 miljard dollar kunnen kosten.

Dat TSMC er niet voor schuwt om flink de portemonnee te trekken, bleek onlangs al. Het concern kondigde aan de komende drie jaar ongeveer 100 miljard dollar uit te trekken om zijn capaciteit voor het maken van chips uit te breiden. Met dit hoge bedrag hoopt de chipmaker de flink toenemende vraag naar chips aan te kunnen. Autobouwers kampen de laatste tijd met grote chiptekorten. Steeds meer partijen moeten daardoor noodgedwongen hun productie terugschroeven.

Een debat over hoe het maken van chips kan worden gestimuleerd, speelt ook in de Europese Unie. Bijvoorbeeld Intel heeft hiervoor al serieuze interesse getoond. Het Amerikaanse chipconcern overlegde hierover onlangs met Brussel en zou een grote subsidie kunnen ontvangen. Maar bij TSMC lijken de gesprekken met de EU “zeer slecht” te verlopen, aldus de bronnen van Reuters. Een woordvoerster van TSMC geeft aan dat het bedrijf geen enkele mogelijkheid heeft uitgesloten, maar dat er momenteel geen plannen zijn voor een fabriek in Europa.