Opnieuw beursgang speciaal investeringsfonds op Damrak

Het investeringsfonds Hedosophia European Growth is vrijdag naar de beurs in Amsterdam gegaan, waarmee 460 miljoen euro werd opgehaald. Hedosophia is een zogeheten special purpose acquisition company of ‘spac’, een beursfonds dat speciaal is opgezet om te investeren in andere bedrijven of overnames te doen.

Hedosophia richt zich op een overname van een Europees technologiebedrijf en wordt geleid door oprichter Ian Osborne. Hij was eerder betrokken bij de oprichting van een Amerikaanse spac die later fuseerde met het ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic van zakenman Richard Branson. Virgin Galactic kreeg daardoor een notering op Wall Street.

De markt voor spacs is de afgelopen tijd enorm sterk gegroeid. Eerder dit jaar ging investeringsvehikel ESG Core al naar de beurs in Amsterdam. Dat richt zich op duurzame ondernemingen. Onlangs kwam Bernard Arnault, de rijkste man van Frankrijk en oprichter van het luxebedrijf LVMH, naar Amsterdam met zijn beursfonds Pegasus dat zich richt op financiƫle bedrijven.

En er zouden nog meer spacs naar Beursplein 5 komen. Het gaat om bedrijven van de Britse techondernemer Michael Tobin, oud-topman Martin Blessing van Commerzbank en Dieter Wemmer, voormalig financieel directeur van de Duitse verzekeraar Allianz.