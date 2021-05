Reisorganisaties verwachten zaterdag ‘hausse aan boekingen’

Reisorganisaties verwachten zaterdag een “hausse aan boekingen” voor vakanties omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken dan bekendmaakt welke landen een positief reisadvies krijgen. Naar verwachting gaat het om onder meer de vakantie-eilanden Ibiza, Mallorca, Gran Canaria en diverse Griekse eilanden die een groen of geel reisadvies krijgen.

Al vanaf deze week stijgt het aantal boekingen voor een vakantie fors bij reisorganisaties TUI, Sunweb en Corendon. “Veel mensen durven naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag weer te boeken”, vertelt de woordvoerster van TUI. “Voor de zomer, maar ook al wel voor mei en juni. Ik verwacht dat als morgen duidelijk is welke landen en delen van landen een positief reisadvies krijgen, dat mensen ook veel gaan boeken voor een vakantie op korte termijn, dus vóór het hoogseizoen.”

Ook Sunweb ziet dat mensen het boeken van een vakantie weer aandurven. “We zien nu zelfs dat mensen hun vakantie van september omboeken naar juni of zelfs eerder”, vertelt een woordvoerster. “Mensen kunnen duidelijk niet wachten om weer naar het buitenland op vakantie te gaan.”

Volgens de directeur van reisorganisatie Corendon, Steven van der Heijden, zijn er ook mensen die juist nog even wachten met het boeken van hun vakantie: “Omdat vanaf nu steeds meer landen een positief reisadvies krijgen, wachten mensen ook tot het land van hun voorkeur groen of geel wordt.”

Van der Heijden is positief over de zomer omdat “het in steeds meer Europese landen de goede kant op gaat met het aantal besmettingen per 100.000 inwoners”. En “hoe meer landen een geel of groen reisadvies krijgen, hoe meer boekingen”. Van der Heijden hoopt dat de situatie in Nederland ook snel verbetert, “zodat landen ook zonder restricties Nederlanders willen ontvangen”.

Gratis PCR-coronatesten van de overheid voor niet-gevaccineerde reizigers zit er waarschijnlijk niet in. Daarom heeft Sunweb besloten om kinderen tot en met 18 jaar een gratis PCR-test aan te bieden. Volwassenen betalen via Sunweb 40 euro voor de test. “We vinden dat vakantie voor iedereen toegankelijk moet zijn, daarom bieden we gratis tests aan voor kinderen zodat een vakantie voor een gezin niet opeens te duur wordt”, licht de woordvoerster toe.