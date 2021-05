Rentevrees ebt weg op Beursplein 5, KPN opvallende stijger

De Europese beurzen zijn vrijdag met winst het weekend ingegaan. De angst voor een hogere rente, die de markten deze week in de greep hield, nam af. Daarnaast is er optimisme over het economische herstel wat met name voor winsten in de reissector zorgde. KPN was een opvallende stijger in de AEX, nadat geruchten over een overname opnieuw de kop opstaken.

KPN sloot met een winst van 1,4 procent. Het aandeel schoot in de middagsessie ineens hard omhoog na nieuwe geruchten over een overname van het telecomconcern. De Zweedse investeerder EQT, die eerder poogde KPN in te lijven, zou zich naar verluidt nog niet hebben neergelegd bij de afwijzing van het telecomconcern. Na de piek rond 16.00 uur zakte de winst wel weer wat terug.

Verder ging de aandacht uit naar de reissector, nu er steeds meer geloof is dat landen hun grenzen weer voor toeristen zullen openen. Zo kondigde Portugal aan Britse toeristen per maandag weer te verwelkomen. Dat zorgde onder andere voor koerswinsten voor luchtvaartmaatschappijen als easyJet, Ryanair en British Airways-moeder IAG. In Amsterdam steeg Air France-KLM 3,6 procent. Reisorganisatie TUI won bijna 4 procent in Frankfurt.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 3,7 procent. Chipmachinemaker ASML, olie- en gasbedrijf Shell en financieel fonds ING volgden met winsten tot 3 procent.

De AEX-index sloot met een plus van 1,3 procent op 703,33 punten. De MidKap won ook 1,3 procent tot 1049,39 punten. Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1,5 procent.

In de MidKap toonde Pharming iets van herstel met een winst van 1,7 procent. De biotechnoloog zag een dag eerder nog bijna 10 procent aan beurswaarde verdampen na tegenvallende kwartaalresultaten.

Ook ging de aandacht uit naar de autobouwers. Volgens onderzoeks- en adviesbureau AlixPartners loopt de wereldwijde autosector dit jaar naar schatting 110 miljard dollar aan omzet mis door het chiptekort waar fabrikanten mee worstelen. De Duitse automakers BMW, Daimler en Volkswagen stegen desondanks dik 2 procent. In Parijs wonnen concurrenten Renault en Stellantis tot ruim 3 procent.

De euro stond op 1,2132 dollar, tegen 1,2068 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,9 procent duurder op 65,02 dollar. Brentolie klom bijna 2 procent in prijs tot 68,36 dollar per vat.