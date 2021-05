Zuid-Koreaans Hyundai gaat elektrische auto’s in VS bouwen

Het Zuid-Koreaanse autoconcern Hyundai Motor, moederbedrijf van de merken Hyundai en Kia, gaat elektrische auto’s bouwen in de Verenigde Staten. Het bedrijf wil zo inspelen op de toenemende vraag naar elektrische auto’s in de VS en het beleid van de Amerikaanse overheid om elektrisch rijden te stimuleren.

Hyundai trekt hiervoor de komende jaren miljarden dollars uit. Het concern gaat de elektrische auto’s bouwen bij zijn fabriek in Montgomery in de staat Alabama. Kia heeft een fabriek in Georgia. Het bedrijf verkoopt al wel elektrische auto’s in de VS, maar doet nu nog vooral goede zaken op de Amerikaanse markt met zijn SUV-modellen Kia Telluride en Hyundai Santa Fe.

De regering van president Joe Biden heeft aangekondigd tientallen miljarden te gaan investeren in oplaadpunten voor elektrische auto’s en met belastingvoordelen voor elektrische auto’s van Amerikaanse makelij te komen. Ook wil de Amerikaanse overheid haar voertuigenvloot gaan elektrificeren.

Verder gaat Hyundai ook geld investeren in tankstations voor waterstoftrucks en in onbemande vliegende taxi’s. Er wordt een nieuw dochterbedrijf in Washington opgericht dat zich gaat richten op mobiliteit door de lucht, aldus Hyundai.