‘Werkgevers werven in coronatijd sneller dan voor corona’

Werkgevers vinden in coronatijd sneller een geschikte kandidaat voor een openstaande vacature. Dat meldt databedrijf Intelligence Group op basis van een analyse van vacatures van Jobdigger. De gemiddelde tijd dat vacatures bij directe werkgevers online stonden is gedaald van 60 dagen in de periode van voor en aan het begin van corona, tot nu naar gemiddeld 47 dagen.

Een soortgelijke verschuiving is te zien bij uitzend-, werving- en selectiebureaus. Daar stonden vacatures vóór corona gemiddeld zo’n 34 dagen online, nu zijn dat 29 dagen. De gedaalde doorlooptijd van vacatures doet zich in alle beroepsgroepen voor, behalve bij ambachtslieden. De daling is het sterkst bij de beroepsgroep dienstverlenend personeel en verkopers.

Volgens het databedrijf komt de verschuiving door de invoering van online video-interviews, die eenvoudiger en sneller te plannen zijn. Het hele proces van het aannemen van werknemers wordt daardoor versneld.