Aanleg gaspijplijn Nord Stream 2 mag doorgaan in Duitse wateren

De aanleg van de omstreden gaspijplijn Nord Stream 2 van Rusland naar Duitsland mag weer verdergaan in Duitse wateren. Het Duitse Federale Maritieme en Hydrografische Agentschap (BSH) had hiervoor eigenlijk al in januari toestemming gegeven. Maar daarna liep er nog een bezwaarprocedure van een milieuorganisatie. Nu heeft de toezichthouder aangegeven dat het besluit uit januari daadwerkelijk kan worden doorgevoerd.

De pijpleiding is al voor het grootste deel klaar, maar er is nog steeds veel gesteggel over en de werkzaamheden in Duits gebied liggen al maanden stil. De Verenigde Staten zijn tegen de pijpleiding, omdat Moskou daarmee meer invloed in West-Europa zou krijgen. Washington dreigde eerder ook voortdurend met sancties voor ondernemingen die meewerken aan de aanleg. Bij Nord Stream 2 zijn veel bedrijven betrokken, onder meer olie- en gasconcern Shell.

Ook Europese landen als Polen en Oekraïne zijn fel tegen het project. De Duitse regering stelt juist dat de gaspijplijn zorgt voor een directe en zekere energietoevoer. Met Nord Stream 2 moet de capaciteit voor gasleveranties van Rusland aan Duitsland worden verdubbeld.