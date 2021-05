‘ABN AMRO moet geen kosten rekenen voor opname contant geld’

De Consumentenbond wil dat ABN AMRO het plan intrekt om klanten kosten in rekening te brengen als ze veel contant geld per jaar pinnen. Volgens de Consumentenbond moet contant geld vrijelijk toegankelijk zijn, omdat het onder meer een belangrijke back-up is wanneer het elektronische betalingsverkeer uitvalt. Ook zou contant geld mensen helpen hun uitgaven beter te controleren.

Het gebruik van contant geld loopt steeds verder terug. “Consumenten bepalen of het gebruik van contant geld afneemt en in welk tempo. Niet de banken. Dat is niet alleen ons standpunt, maar ook dat van De Nederlandsche Bank”, zegt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond, die dinsdag in gesprek gaat met ABN AMRO.

Vanaf 1 juli veranderen de tarieven voor het opnemen van contant geld bij ABN AMRO. Tot 12.000 euro per jaar worden er geen kosten in rekening gebracht. Wanneer een klant meer dan 12.000 euro contant geld per jaar opneemt, rekent de bank 5 euro plus 0,5 procent per transactie over het opgenomen bedrag. Eerder werd bekend dat er kosten zouden worden gerekend vanaf 10.000 euro.

“We willen alleen het excessieve gebruik van contant geld ontmoedigen”, zegt een woordvoerder. Volgens de bank vormt het gebruik van grote hoeveelheden cashgeld een risico. Ook leidt het tot extra kosten voor ABN AMRO omdat de bank transacties moet monitoren om financiĆ«le criminaliteit zoals fraude en witwassen te bestrijden.

Rabobank en ING brengen voor particulieren geen kosten in rekening voor de opname van contant geld.