Amerikaanse beleggers maken zich opnieuw zorgen over inflatie

Inflatiezorgen doken maandag weer op bij Amerikaanse beleggers, die verder weinig ander richtinggevend beursnieuws hadden om te verwerken. Ook drukten de oplopende coronabesmettingscijfers in sommige delen van de wereld op het sentiment. Wall Street ging daardoor met kleine verliezen de handel uit.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 34.327,79 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,3 procent tot 4163,29 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,4 procent tot 13.379,05 punten.

Eerder leefden er ook al veel zorgen over de inflatie. Als die hard gaat oplopen, kan dat de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, mogelijk bewegen om sneller de rente te gaan verhogen. Dat is waarschijnlijk ongunstig voor de aandelenkoersen. In de loop van vorige week leken de zorgen hierover wat weggenomen. Maar inmiddels loopt de spanning weer op. Beleggers wachten onder meer op de publicatie van de Fed-notulen later deze week. Daaruit kan iets meer duidelijk worden over hoe de beleidsmakers van de Fed denken over de inflatie en een eventuele renteverhoging.

Telecom- en mediaconcern AT&T en mediabedrijf Discovery trokken verder de aandacht op de beurzen in New York. AT&T splits de mediatak, het voormalige TimeWarner, af en die fuseert direct met Discovery. Daardoor komen zenders als CNN, Discovery, TLC, HBO en Eurosport onder een bedrijf terecht, net als filmstudio Warner Bros. De financiƫle markten leken aanvankelijk enthousiast over de deal. Beide bedrijven gingen aan het begin van de handelsdag flink omhoog. Maar AT&T sloot toch bijna 3 procent lager. Discovery zakte ruim 5 procent.

Apple (min 0,9 procent) kondigde daarnaast aan dat gebruikers van zijn muziekstreamingdienst Apple Music vanaf volgende maand muziek met een hogere kwaliteit kunnen luisteren zonder daarvoor extra te hoeven betalen. Ook Amazon (plus 1,5 procent) roerde zich in die markt door zijn duurste streamingabonnement goedkoper te maken.

Cruisemaatschappij Carnival kwam ook met nieuws. Het concern wil deze zomer weer cruises gaan aanbieden vanuit havens in Europa en het Caribisch gebied. Het aandeel won ruim 1 procent.

De euro stond op 1,2156 dollar, tegen 1,2150 dollar bij het slot van de Europese beurzen eer de op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent duurder op 66,36 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 69,56 dollar per vat.