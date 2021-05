AT&T en Discovery trekken aandacht op lager Wall Street

Telecom- en mediaconcern AT&T en mediabedrijf Discovery trekken maandag veel aandacht op de beurzen in New York. AT&T splits de mediatak, het voormalige TimeWarner, af en die fuseert direct met Discovery. Daardoor komen zenders als CNN, Discovery, TLC, HBO en Eurosport onder een bedrijf terecht, net als filmstudio Warner Bros. Beide bedrijven stegen op de beurs, terwijl de beurzen zelf in het rood openden.

De grote beursgraadmeters stonden na enkele minuten in de min. Beleggers waren minder positief dan eind vorige week toen er fors herstel was. Onder meer minder sterk dan verwachte cijfers over de Chinese winkelverkopen drukten het sentiment. Verder kijken beleggers vooruit naar de publicatie van de Fed-notulen later deze week. Daaruit kan iets meer duidelijk worden over hoe de beleidsmakers van de centrale bank denken over inflatie en een eventuele renteverhoging.

De Dow-Jonesindex ging in de eerste handelsminuten 0,4 procent omlaag naar 34.251 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,1 procent tot 4170 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,6 procent tot 13.339 punten.

AT&T krijgt 43 miljard dollar van het nieuwe bedrijf en 71 procent van de aandelen daarvan. Die gaat het telecomconcern verdelen onder zijn eigen aandeelhouders. Discovery krijgt 29 procent van het fusiebedrijf in handen. AT&T werd ruim 4 procent hoger gezet, Discovery kreeg er bijna 5 procent bij.

Apple (min 0,8 procent) kondigde aan dat gebruikers van zijn muziekstreamingdienst Apple Music vanaf volgende maand muziek met een hogere kwaliteit kunnen luisteren zonder daarvoor extra te hoeven betalen. Ook Amazon (plus 1,7 procent) roerde zich in die markt door zijn duurste streamingabonnement goedkoper te maken.

Cruisemaatschappij Carnival wist eveneens de aandacht op zich gericht. Het concern wil deze zomer weer cruises gaan aanbieden vanuit havens in Europa en het Caribisch gebied. Beleggers werden niet heel enthousiast. Het aandeel zakte 0,6 procent.

De euro was 1,2147 dollar waard, tegen 1,2132 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 65,75 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 69,09 dollar per vat.