Damrak stevent af op positief begin van beursweek

De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt maandag het herstel van voor het weekeinde voort te zetten. De week begint relatief rustig. Op het Damrak is het kwartaalcijferseizoen vrijwel voorbij. Wel houden verschillende grote Nederlandse bedrijven, waaronder Shell, ASMI, Signify, NN Group en ASR, deze week hun jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen.

Later in de week gaat de aandacht vooral uit naar de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve. Mogelijk komt daaruit meer naar voren over hoe de Fed-bestuurders denken over de oplopende inflatie, die afgelopen week voor onrust zorgde op de aandelenmarkten.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht hoger begin van de nieuwe handelsweek. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken in het groen te openen na de koerswinsten op vrijdag. In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten maandag een gemengd beeld zien. In Japan en Taiwan gingen de beurzen omlaag door zorgen over de stijging van het aantal coronabesmettingen in beide landen.

De luchtvaartsector blijft ook in de schijnwerpers staan. Het Verenigd Koninkrijk zal terughoudend zijn met het uitbreiden van de groene lijst van landen waar mensen naartoe mogen reizen, zonder dat ze bij terugkomst in quarantaine hoeven. Premier Boris Johnson zegt de lijst niet te snel uit te willen breiden vanwege het risico op nieuwe coronavarianten.

Daarnaast verwerken beleggers de resultaten van Ryanair. De Ierse budgetmaatschappij leed afgelopen boekjaar een fors verlies door de lockdowns en reisbeperkingen vanwege de coronapandemie. De luchtvaartmaatschappij zag de boekingen vanaf begin april wel flink aantrekken, maar spreekt nog geen verwachtingen uit voor het hele jaar vanwege de aanhoudende onzekerheid rond de coronasituatie.

Ook B&S Group kwam met cijfers. De distributeur en groothandelsbedrijf zette een lagere kwartaalomzet in de boeken. De onderneming die zich bezighoudt met de bevoorrading van cruiseschepen, maar ook met de distributie van alle grote drank- en parfummerken, kampte met tegenwind als gevolg van de coronacrisis.

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar Bayer. Het Duitse chemieconcern heeft wederom een zaak verloren in de juridische strijd rond bestrijdingsmiddel Roundup. Het Amerikaanse hof van beroep in San Francisco weigerde om een beslissing uit 2019 nietig te verklaren, waarin wordt gesteld dat het middel kankerverwekkend is. Het besluit kan meer consumenten aanmoedigen een claim tegen Bayer in te dienen.

De euro was 1,2130 dollar waard tegenover 1,2132 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 65,17 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 68,44 dollar per vat.