Inflatievrees en coronazorgen houden beurzen in greep

De Amsterdamse AEX-index leverde maandag een kleine openingswinst weer in. Beleggers bleven voorzichtig door de inflatiezorgen, die vorige week voor onrust zorgden op de aandelenmarkten. Ook de vrees dat nieuwe coronavarianten verdere versoepelingen in de weg kunnen staan zorgde voor terughoudendheid. Op het Damrak is het kwartaalcijferseizoen vrijwel voorbij. Wel houden verschillende grote Nederlandse bedrijven deze week hun jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de min op 701,77 punten. De MidKap bleef vrijwel vlak op 1049,49 punten. Frankfurt won een fractie en Parijs daalde 0,2 procent.

Londen verloor 0,2 procent. In het Verenigd Koninkrijk zijn de coronamaatregelen verder teruggeschroefd en mogen bars en restaurants ook binnen klanten ontvangen. Ook vertrokken de eerste Britse vakantiegangers naar landen die op de groene lijst staan waar ze naartoe mogen reizen, zonder dat ze bij terugkomst in quarantaine hoeven. De Britse premier Boris Johnson waarschuwde wel dat de verspreiding van de Indiase virusvariant verdere versoepelingen kan bemoeilijken.

Fintechbedrijf Adyen was de grootste daler in de AEX met een verlies van 1,5 procent. Sterkste stijger was techinvesteerder Prosus met een winst van 1,5 procent. In de MidKap profiteerde laadpalenfabrikant Alfen van een koopadvies door Kepler Cheuvreux en ging aan kop met een plus van 2,5 procent. Baggeraar Boskalis sloot de rij met een min van 1,1 procent.

Bij de kleinere bedrijven daalde B&S Group 1,3 procent. De onderneming die zich bezighoudt met de bevoorrading van cruiseschepen, maar ook met de distributie van alle grote drank- en parfummerken, kampte met tegenwind als gevolg van de coronacrisis en zag de kwartaalomzet dalen.

In Dublin steeg Ryanair dik 1 procent. De Ierse budgetmaatschappij leed afgelopen boekjaar een fors verlies door de lockdowns en reisbeperkingen vanwege de coronapandemie. De luchtvaartmaatschappij zag de boekingen vanaf begin april wel flink aantrekken, maar spreekt nog geen verwachtingen uit voor het hele jaar vanwege de aanhoudende onzekerheid rond de coronasituatie.

In Frankfurt zakte Bayer 2,6 procent. Het Duitse chemieconcern heeft wederom een zaak verloren in de juridische strijd rond bestrijdingsmiddel Roundup, dat kankerverwekkend is. Het besluit kan meer consumenten aanmoedigen een claim tegen Bayer in te dienen.

De euro was 1,2141 dollar waard, tegenover 1,2132 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 65,30 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 68,55 dollar per vat.