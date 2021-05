Luchtvaartaandelen omlaag door zorgen over Indiase coronavariant

Luchtvaartbedrijven en andere aandelen uit de reissector waren maandag duidelijke verliezers op de Europese beurzen. Bij beleggers leefden zorgen over de vele coronabesmettingen door de Indiase variant van het virus. Ook Ryanair, dat met resultaten naar buiten kwam, hoorde aan het slot van de handelsdag bij de verliezers. Eerder op de dag ging de koers van het aandeel nog omhoog.

Ryanair zakte uiteindelijk bijna 3 procent in Dublin. De Ierse budgetmaatschappij leed afgelopen boekjaar een recordverlies door de lockdowns en reisbeperkingen vanwege de coronapandemie. Maar de prijsvechter zag de boekingen vanaf begin april wel flink aantrekken. Toch sprak Ryanair nog geen verwachtingen uit vanwege de aanhoudende onzekerheid rond de coronasituatie.

Branchegenoten als Lufthansa, easyJet en British Airways-moeder IAG speelden tot bijna 4 procent aan beurswaarde kwijt. Trainline, een digitaal platform voor reizen per trein of touringcar, verloor zelfs meer dan 5 procent. Reisorganisatie TUI leverde in Frankfurt 1 procent in en in Amsterdam ging Air France-KLM bijna 1 procent omlaag.

De Europese beurzen lieten over de gehele linie verder weinig beweging zien, na het sterke herstel op vrijdag. Beleggers bleven voorzichtig door de inflatiezorgen, die vorige week voor onrust zorgden op de aandelenmarkten. De vrees dat nieuwe coronavarianten de verdere heropening van de wereldeconomie kunnen vertragen zorgde eveneens voor terughoudendheid. Ook vielen de cijfers over de Chinese winkelverkopen en de industriƫle productie tegen. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde heel licht in de min op 703,22 punten. De MidKap klom een fractie tot 1049,69 punten. Frankfurt en Parijs daalden tot 0,3 procent.

De hoofdindex in Londen noteerde bij het slot 0,1 procent lager. In het Verenigd Koninkrijk zijn de coronamaatregelen verder versoepeld en mogen bars en restaurants ook binnen klanten ontvangen. Ook vertrokken de eerste Britse vakantiegangers naar landen die op de groene lijst staan waar ze naartoe mogen reizen, zonder dat ze bij terugkomst in quarantaine hoeven. De Britse premier Boris Johnson waarschuwde wel dat de opmars van de Indiase virusvariant verdere versoepelingen kan bemoeilijken.

In Frankfurt zakte Bayer circa 1 procent. Het Duitse chemieconcern verloor opnieuw een zaak in de juridische strijd rond bestrijdingsmiddel Roundup, dat kankerverwekkend is. Het besluit kan meer consumenten aanmoedigen een claim tegen Bayer in te dienen. Daarnaast verloor B&S Group zo’n 1,5 procent bij de kleinere bedrijven in Amsterdam. Het bedrijf dat zich bezighoudt met de bevoorrading van cruiseschepen en de distributie van drank- en parfummerken, had last van de coronacrisis en zag de kwartaalomzet dalen.

De euro stond op 1,2150 dollar, tegen 1,2132 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder op 66,07 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 69,31 dollar per vat.