Sportscholen blij en opgelucht dat ze weer open mogen

Sportscholen zijn “blij en opgelucht” dat ze woensdag weer open mogen nadat het kabinet bevestigd had dat de eerder aangekondigde versoepelingen door kunnen gaan. “De positieve reacties stromen binnen op mijn telefoon”, laat directeur van brancheorganisatie NL Actief Ronald Wouters weten.

De versoepeling houdt in dat er weer binnen mag worden gesport. De maatregelen van onder meer maximaal dertig mensen tegelijk in een ruimte en 1,5 meter afstand houden, zijn nog steeds van kracht. Ook moeten bezoekers van fitnesscentra van tevoren reserveren en mogen de kleedkamers en douches nog niet gebruikt worden. “We gaan door waar we vorig jaar gebleven zijn wat betreft dit protocol, de sportscholen zijn al aan de maatregelen gewend”, aldus Wouters.

Sportscholen verloren sinds het begin van de coronacrisis zo’n 30 procent van hun klanten, meldde de brancheorganisatie NL Actief eerder. Door de NOW-regeling hoefden veel vaste sportinstructeurs niet te vertrekken. Veel zelfstandige sportinstructeurs verloren wel hun inkomsten. Wouters verwacht dat de zzp’ers weer terugkomen. “De meeste sportinstructeurs, zowel die met een vast contract als zzp’ers, hebben online en buiten doorgewerkt. Het is erg fijn dat het nu ook weer binnen kan.”