Staat probeert arbitragezaken over kolencentrales af te wenden

De Nederlandse staat probeert via een gang naar de Duitse rechter kostbare arbitragezaken tegen de Duitse energiebedrijven RWE en Uniper af te wenden. Dat meldt demissionair minister Bas van Wout (Economische Zaken en Klimaat) aan de Tweede kamer. Beide ondernemingen eisen compensatie voor de gedwongen sluiting van hun kolencentrales.

Het gebruik van steenkool om elektriciteit op te wekken is vanaf 2030 verboden. Bestaande centrales moeten voor die tijd gesloten zijn of overgestapt op alternatieve brandstoffen. Het kabinet meent dat besluit zorgvuldig te hebben genomen en dat bedrijven voldoende tijd hebben gekregen om zich erop voor te bereiden. Bovendien hadden zij deze maatregel kunnen zien aankomen, gezien de inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen.

RWE en Uniper nemen daarmee evenwel geen genoegen. Zij zijn naar de rechter gestapt en hebben daarnaast arbitragezaken aangespannen. Met name die laatste procedures kunnen tijdrovend en kostbaar zijn. Van ’t Wout maakt daarom gebruik van de “unieke mogelijkheid” die het Duitse recht biedt om vooraf door een rechter te laten toetsen of deze procedures wel een rechtsbasis hebben.

“Daarmee kunnen we de procedures mogelijk voorkomen en hebben we de belastingbetaler een hoop geld bespaard”, zegt de minister. Hij benadrukt dat het iedereen die het niet eens is met het overheidsbeleid, vrij staat naar de rechter te stappen.